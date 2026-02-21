Yiğit Koçak

Anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşleriyle birlikte hayata tutunmaya çalışan genç bir delikanlıdır.
Yaşadığı büyük kayba rağmen ayakta kalma çabası, onun karakterinin temelini oluşturur. Sorumluluk duygusu oldukça gelişmiştir ve ailesi için elinden gelen her fedakârlığı yapar.
Ömer'in en belirgin özelliklerinden biri adalet duygusudur. Haksızlığa uğradığında susmak yerine mücadele etmeyi seçer.
Zorluklar karşısında geri adım atmayan yapısı, onu güçlü bir karakter hâline getirir.
Ancak bu mücadeleci tavır zaman zaman fevri davranmasına da neden olur. Duygularıyla hareket ettiği anlarda hatalar yapabilen bir yapıya sahiptir.
Maddi imkânsızlıklarla büyümesine rağmen hayallerinden vazgeçmez. Eğitim hayatında başarılı olmak ve ailesine daha iyi bir gelecek sunmak ister. Çalışkanlığı ve azmi, onun en takdir edilen yönlerindendir.
Yaşadığı sınıfsal farklılıklar, karakterin iç dünyasında derin izler bırakır. Bu durum, dizinin toplumsal mesajlarını güçlendiren önemli bir unsurdur.
Ömer'in duygusal hayatı da karakter gelişiminde önemli rol oynar. Sevdiği insanlara karşı korumacı ve sadık bir tavır sergiler.
Aşk, onun hem en büyük mutluluğu hem de en büyük sınavı olur.