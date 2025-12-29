canli-yayin
Kızıl Hare / Yabancı Sinema
7
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyoner Yılbaşı Özel çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak

GİRİŞ TARİHİ: 29.12.2025, 11:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.12.2025, 11:08
"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel"
“Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel”

"Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Milyoner Yılbaşı Özel çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak
“Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel”

Sevilen komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Milyoner Yılbaşı Özel çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak
“Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel”

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

Milyoner Yılbaşı Özel çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak
“Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel”

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!

Milyoner Yılbaşı Özel çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak
“Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel”

Milyoner Yılbaşı Özel çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak
“Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel”

