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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 24.02.2022, 15:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.02.2022, 16:02
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24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem Kocaeli Cinayeti... Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta durdukları sırada kurşunların hedefi olan Emine Çöp ve Tuğçe Semiz neden öldürüldü?

24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

Ortaya atılan iddialar herkesi şoke ederken Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'i ölüme götüren detaylar sırrını koruyor.

24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

Genç kızların kuzeni Yağmur Ellek, olay gecesini Müge Anlı ile Tatlı Sert'te anlattı. Olayın öncesinde yaşananlarsa atv izleyicilerini şaşkına çevirdi.

24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

Kocaeli'nde meydana gelen cinayetle ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılırken inşaat kalfası olduğunu söyleyen Nedim Çon hakkındaki iddialar dikkat çekti.

24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

Nedim Çon'un cinayete kurban giden Emine Çöp'e sürekli para gönderdiği ortaya çıktı.

24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

Nedim Çon, Emine Çöp ile Tuğçe Semiz'i ölüme götüren olayla hiçbir bağlantısı olmadığını söylerken cenaze günü darbedildiğini anlattı. Çon, kendisini döven kişileri tanımadığını dile getirdi.

24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

Emine Çöp'ün ağabeyi Ramazan Çöp ise Nedim Çon'u kimin dövdüğünü bilmediğini ifade etti.

24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

22 yıllık eşi Nedim Çon'un cinayetle suçlanması Tülay Çon'u da çileden çıkardı. Tülay Çon, eşine güvendiğini vurguladı.

24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

Eşinin olayla hiçbir bağlantısı olmadığını öne süren Tülay Çon, gözyaşlarına boğuldu.

24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

Acılı ailelerin hedefindeki tek isim ise inşaat işçisi Nedim Çon değildi.

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