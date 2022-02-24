24 Şubat 2022 - Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler oldu?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem Kocaeli Cinayeti... Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta durdukları sırada kurşunların hedefi olan Emine Çöp ve Tuğçe Semiz neden öldürüldü?
Ortaya atılan iddialar herkesi şoke ederken Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'i ölüme götüren detaylar sırrını koruyor.
Genç kızların kuzeni Yağmur Ellek, olay gecesini Müge Anlı ile Tatlı Sert'te anlattı. Olayın öncesinde yaşananlarsa atv izleyicilerini şaşkına çevirdi.
Kocaeli'nde meydana gelen cinayetle ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılırken inşaat kalfası olduğunu söyleyen Nedim Çon hakkındaki iddialar dikkat çekti.
Nedim Çon, Emine Çöp ile Tuğçe Semiz'i ölüme götüren olayla hiçbir bağlantısı olmadığını söylerken cenaze günü darbedildiğini anlattı. Çon, kendisini döven kişileri tanımadığını dile getirdi.
22 yıllık eşi Nedim Çon'un cinayetle suçlanması Tülay Çon'u da çileden çıkardı. Tülay Çon, eşine güvendiğini vurguladı.