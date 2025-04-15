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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmaları devam ediyor. Sulama kanalı kenarında terlikleri bulunan küçük çocuk için arama çalışmları genişletildi. Müge Anlı, olaya ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

GİRİŞ TARİHİ: 15.04.2025, 15:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.04.2025, 15:50
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7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

7 yaşındaki Cumali Timi, ailesinin mevsimlik iş için geldiği Adana Karataş'tan 12 Nisan'da kayboldu.

7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

Kayıp çocuğun yakınları anne Karanfil Timi'nin gözyaşlarını silmek için Müge Anlı'dan yardım istedi.

7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

Ailesiyle birlikte kaldığı çadırın yanında oynarken sırra kadem basan küçük Cumali için arama çalışmaları başlatıldı.

7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

Sulama kanalı kenarında terlikleri bulunan Cumali için kanal ve çevresinde 250 personelin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.

7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

Acılı anne Karanfil Timi, oğlunun dereden korktuğu için o noktalara tek başına gitmeyeceğini söyledi.

7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

Cumali'nin kaybolduğu köyün muhtarı İsmet Bulut, "Burası yapay bir drenaj kanalı. Derinlik 3 ila 5 metre arasında değişiyor. Daha önce burada 10 tane boğulma vakası yaşandı." dedi.

7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

Daha önce sulama kanalında boğulma olaylarının yaşandığını söyleyen İsmet Bulut'a göre küçük çocuk kaçırılmış olabilirdi.

7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

Cumali'nin en son birlikte oynadığı 11 yaşındaki arkadaşı Yunus Emre ise "Bir kere bizim çadırın etrafında gördüm, bir daha da görmedim" dedi.

7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken aile oğullarının bir an önce bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyerek gözyaşı döktü.

7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

Annesi Karanfil Timi herhangi bir düşmanları da olmadığını söyleyerek kaçırılma ihtimalini düşünmediğini anlattı.

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