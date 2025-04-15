7 yaşındaki Cumali Timi'nin terlikleri sulama kanalında bulundu! Müge Anlı son gelişmeyi aktardı!

7 yaşındaki Cumali Timi, ailesinin mevsimlik iş için geldiği Adana Karataş'tan 12 Nisan'da kayboldu.
Kayıp çocuğun yakınları anne Karanfil Timi'nin gözyaşlarını silmek için Müge Anlı'dan yardım istedi.
Ailesiyle birlikte kaldığı çadırın yanında oynarken sırra kadem basan küçük Cumali için arama çalışmaları başlatıldı.
Sulama kanalı kenarında terlikleri bulunan Cumali için kanal ve çevresinde 250 personelin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.
Acılı anne Karanfil Timi, oğlunun dereden korktuğu için o noktalara tek başına gitmeyeceğini söyledi.
Cumali'nin kaybolduğu köyün muhtarı İsmet Bulut, "Burası yapay bir drenaj kanalı. Derinlik 3 ila 5 metre arasında değişiyor. Daha önce burada 10 tane boğulma vakası yaşandı." dedi.
Daha önce sulama kanalında boğulma olaylarının yaşandığını söyleyen İsmet Bulut'a göre küçük çocuk kaçırılmış olabilirdi.
Cumali'nin en son birlikte oynadığı 11 yaşındaki arkadaşı Yunus Emre ise "Bir kere bizim çadırın etrafında gördüm, bir daha da görmedim" dedi.
Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken aile oğullarının bir an önce bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyerek gözyaşı döktü.