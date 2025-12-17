Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Türkiye'nin yıllardır ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez 30 yıldır karanlıkta kalan bir kayıp dosyasını masaya yatırdı. 1995 yılında 4 yaşındayken sırra kadem basan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, canlı yayında gündeme taşındı.