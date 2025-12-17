canli-yayin
Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın dosyası, yıllar sonra yeniden açıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olayda, üvey baba hakkında ortaya atılan iddialar izleyenleri dehşete düşürdü!

GİRİŞ TARİHİ: 17.12.2025, 17:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.12.2025, 17:02
Türkiye'nin yıllardır ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez 30 yıldır karanlıkta kalan bir kayıp dosyasını masaya yatırdı. 1995 yılında 4 yaşındayken sırra kadem basan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, canlı yayında gündeme taşındı.

Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Emine Yıldırımcan'ın amcası ve kuzeni, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenebilmek için Müge Anlı'ya başvurdu.

Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Aile, küçük Emine'nin kaybolmasının ardından yıllar boyunca tatmin edici bir açıklama alamadıklarını belirterek, şüphelerinin özellikle üvey baba Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştığını dile getirdi.

Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Aymila Yıldırımcan yıllar kuzeni Emine ile görüşmesinin sistemli şekilde engellendiğini, annesi Raziye Tanrıkulu tarafından da bu konuda net bilgiler verilmediğini öne sürdü.

Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Emine'nin annesinin, biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile birlikte yaşadığı, küçük kızın da bundan sonra kayıplara karıştığı söylendi.

Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Programda aktarılan bilgilere göre, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının da yıllar sonra babaları hakkında ağır suçlamalarda bulunduğu ifade edildi.

Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Yayına bağlanan Ercan Yılmaz'ın kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü ve bunu gördüğü için tehdit edildiğini açıkladı.

Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Bütün iddiaları yalanlayan Ercan Yılmaz, kızlarının öz anneleri yüzünden kendisine iftira attığını söyledi.

Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Yayında aktarılan tanıklıklarda, Emine'nin evde yalnız olduğu zamanlarda şiddete maruz kaldığı, bir olay sonrası ise bir daha görülmediği iddia edildi.

Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Hakkındaki suçlamalarla yüzleşen Ercan Yılmaz ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savunan Yılmaz, anlatılan senaryoların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

