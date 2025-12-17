Emine Yıldırımcan'ın kaybı 30 yıl sonra Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi!

Türkiye'nin yıllardır ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez 30 yıldır karanlıkta kalan bir kayıp dosyasını masaya yatırdı. 1995 yılında 4 yaşındayken sırra kadem basan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, canlı yayında gündeme taşındı.
Emine Yıldırımcan'ın amcası ve kuzeni, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenebilmek için Müge Anlı'ya başvurdu.
Aile, küçük Emine'nin kaybolmasının ardından yıllar boyunca tatmin edici bir açıklama alamadıklarını belirterek, şüphelerinin özellikle üvey baba Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştığını dile getirdi.
Aymila Yıldırımcan yıllar kuzeni Emine ile görüşmesinin sistemli şekilde engellendiğini, annesi Raziye Tanrıkulu tarafından da bu konuda net bilgiler verilmediğini öne sürdü.
Emine'nin annesinin, biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile birlikte yaşadığı, küçük kızın da bundan sonra kayıplara karıştığı söylendi.
Programda aktarılan bilgilere göre, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının da yıllar sonra babaları hakkında ağır suçlamalarda bulunduğu ifade edildi.
Yayına bağlanan Ercan Yılmaz'ın kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü ve bunu gördüğü için tehdit edildiğini açıkladı.
Bütün iddiaları yalanlayan Ercan Yılmaz, kızlarının öz anneleri yüzünden kendisine iftira attığını söyledi.
Yayında aktarılan tanıklıklarda, Emine'nin evde yalnız olduğu zamanlarda şiddete maruz kaldığı, bir olay sonrası ise bir daha görülmediği iddia edildi.