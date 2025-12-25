Korkunç olayda itiraf geldi

O zaman Selin'in dediği gibi o çocuğu öldürdüğünü gördün ve sonra Ercan seni dövdü?" dedi. Raziye Hanım, "Zaten günler önce başladı dövmeye. Oda karanlık, kaç gün olduğunu havanın aydınlandığını bile bilmiyordum. Leğende tespih poşeti vardı. Tespih poşetine koymuştu parçaları sonra öyle verdi elime. Evladımı nereye götürdüğünü bilmiyorum. Bilsem durur muyum?" dedi. Müge Anlı, "Sen neden anlatmadın polise" diye sorduğunda ise Raziye Hanım, "Beni sadece ailem ile tehdit etmedi, cinayeti senin üstüne yıkarım dedi. Korktum, hiçbir şey bilmiyordum.' dedi.