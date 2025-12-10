canli-yayin
Müge Anlı, Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümüyle ilgili önemli gelişmeyi açıkladı! Sibel Yılmaz ve yakınlarına şafak operasyonu!

Antalya'da falezlerde cansız bedeni bulunan 44 yaşındaki Sami Kırkuşu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Müge Anlı'da canlı yayınına bağlanan görgü tanığının ifadeleri, olayın seyrini değiştirdi. Tanığın Sibel Yılmaz hakkındaki açıklamalarının ardından sabaha karşı düzenlenen operasyonla dört kişi gözaltına alındı.

Muratpaşa'da 30 metrelik falezlerin alt kısmında yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalık alanda hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, dik yamaç nedeniyle güçlükle yapılan çalışmanın ardından Sami Kırkuşu'nun cansız bedeni bulundu.

44 yaşındaki dört çocuk babası Sami Kırkuşu'nun ölümü "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçti.

Sami Kırkuşu'nun eşi Cemile Kırkuşu, eşinin yıllar önce ilişki yaşadığı Sibel Yılmaz ile yeniden görüşmeye başladığını ve bu durumun ölümle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

İddiaların ardından canlı yayına katılan Sibel Yılmaz, olay gününe dair bazı detayları paylaşsa da zamanlamalar arasında ciddi tutarsızlıklar olduğu fark edildi.

Olay yerinde yapılan keşifte Sibel Yılmaz'ın ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekti.

Müge Anlı yayınına bağlanan bir taksi şoförü, olay gecesi Sibel Yılmaz'ın taksisine bindiğini ve panik içinde "Sevgilim falezlerden atladı" dediğini anlattı.

Taksi şoförünün beyanı ve yayın sırasında gelen ihbarlar doğrultusunda Antalya'da sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

Sibel Yılmaz, kızı Seyhan, kız kardeşi ve eniştesi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Canlı yayına bağlanan bir izleyici ise Sibel Yılmaz'ın geçmişine dair dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

