Müge Anlı, Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümüyle ilgili önemli gelişmeyi açıkladı! Sibel Yılmaz ve yakınlarına şafak operasyonu!

Muratpaşa'da 30 metrelik falezlerin alt kısmında yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalık alanda hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu polise bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, dik yamaç nedeniyle güçlükle yapılan çalışmanın ardından Sami Kırkuşu'nun cansız bedeni bulundu.
Sami Kırkuşu'nun eşi Cemile Kırkuşu, eşinin yıllar önce ilişki yaşadığı Sibel Yılmaz ile yeniden görüşmeye başladığını ve bu durumun ölümle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.
İddiaların ardından canlı yayına katılan Sibel Yılmaz, olay gününe dair bazı detayları paylaşsa da zamanlamalar arasında ciddi tutarsızlıklar olduğu fark edildi.
Müge Anlı yayınına bağlanan bir taksi şoförü, olay gecesi Sibel Yılmaz'ın taksisine bindiğini ve panik içinde "Sevgilim falezlerden atladı" dediğini anlattı.
Taksi şoförünün beyanı ve yayın sırasında gelen ihbarlar doğrultusunda Antalya'da sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.
Sibel Yılmaz, kızı Seyhan, kız kardeşi ve eniştesi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.