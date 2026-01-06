canli-yayin
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının sekizinci gününde otomobiliyle birlikte gölette bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi, ölüm nedeninin suda boğulma olduğunu ortaya koydu.

GİRİŞ TARİHİ: 06.01.2026, 11:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.01.2026, 11:42
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

Olay, 27 Aralık'ta Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda yaşandı.

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

İddiaya göre Elif Kumal, erkek arkadaşı ve yanlarında bulunan bir arkadaşlarıyla birlikte Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yaptı. Kamp sırasında çift arasında tartışma çıktı.

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

Tartışmanın ardından Kumal'ın gece saatlerinde otomobiliyle kamp alanını terk ettiği öne sürüldü.

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

Kendisine ulaşamayan erkek arkadaşı, ertesi gün polisleri arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede kapsamlı arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarında Kumal'ın aracının Erdek ya da Bandırma istikametine gittiğine dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı.

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

Arama çalışmalarına; AFAD ekipleri, jandarma komandoları, sivil toplum kuruluşları, iz takip köpekleri, helikopterler, dronlar ve Bayraktar TB-2 İHA da destek verdi.

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

Çevre illerden gelen ekiplerle birlikte aramalar günlerce sürdü.

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

Aramaların 8'inci gününde Ankara'dan gelen özel ekip tarafından gölette Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla tarama yapıldı. Yapılan incelemede, Kumal'ın kullandığı otomobil kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta ve 10 metre derinlikte tespit edildi.

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

Dalgıçların çalışması sonucu araç içerisindeki cansız bedene, sürücü koltuğunda ulaşıldı.

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde yapılan ilk incelemede, sürücü camının yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerleklerinin patlak olduğu belirlendi. Araç, olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı şekilde incelendi.

