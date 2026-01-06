Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!

İddiaya göre Elif Kumal, erkek arkadaşı ve yanlarında bulunan bir arkadaşlarıyla birlikte Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yaptı. Kamp sırasında çift arasında tartışma çıktı.
İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede kapsamlı arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarında Kumal'ın aracının Erdek ya da Bandırma istikametine gittiğine dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı.
Arama çalışmalarına; AFAD ekipleri, jandarma komandoları, sivil toplum kuruluşları, iz takip köpekleri, helikopterler, dronlar ve Bayraktar TB-2 İHA da destek verdi.
Aramaların 8'inci gününde Ankara'dan gelen özel ekip tarafından gölette Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla tarama yapıldı. Yapılan incelemede, Kumal'ın kullandığı otomobil kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta ve 10 metre derinlikte tespit edildi.