Kuruluş Orhan
10
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde Dımbazlar Göleti'nde hayatını kaybeden 39 yaşındaki İbrahim Kayaslan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Uzun süre "kaza" olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğu şüphesi güçlenirken, soruşturma kapsamında eşi Samime Kayaslan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ TARİHİ: 19.01.2026, 16:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.01.2026, 16:10
Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olayda, 3 çocuk babası İbrahim Kayaslan, eşiyle birlikte pikniğe gittiği Dımbazlar Göleti'nde hayatını kaybetmişti.

İlk aşamada ölümün kaza sonucu gerçekleştiği belirtilmiş, ancak olay kamuoyunda şüphe uyandırmıştı.

Şüpheli ölüm olayı, Müge Anlı'da ele alındıktan sonra yeniden gündeme geldi. Kamuoyunun dikkatini çeken dosya, savcılık tarafından yeniden ve detaylı şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda olayın kaza değil, cinayet olabileceği yönündeki iddialar güç kazandı.

Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda; İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan, kayınpederi Mehmet Yoldaş, Münire Yoldaş ve İzzet Sözer gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde yapılan teknik takipte; Samime Kayaslan'ın babası Mehmet Yoldaş'a, İzzet Sözer ile ilgili "telefonunu değiştirmesi" yönünde mesaj ilettiği, bu talebin iletildiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Bu gelişme üzerine söz konusu isimler gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin ardından şüpheliler Buldan Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden, İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler olan Samime Kayaslan'ın babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

