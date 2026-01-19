Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olayda, 3 çocuk babası İbrahim Kayaslan, eşiyle birlikte pikniğe gittiği Dımbazlar Göleti'nde hayatını kaybetmişti.
Şüpheli ölüm olayı, Müge Anlı'da ele alındıktan sonra yeniden gündeme geldi. Kamuoyunun dikkatini çeken dosya, savcılık tarafından yeniden ve detaylı şekilde incelendi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda olayın kaza değil, cinayet olabileceği yönündeki iddialar güç kazandı.
Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda; İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan, kayınpederi Mehmet Yoldaş, Münire Yoldaş ve İzzet Sözer gözaltına alındı.
Soruşturma sürecinde yapılan teknik takipte; Samime Kayaslan'ın babası Mehmet Yoldaş'a, İzzet Sözer ile ilgili "telefonunu değiştirmesi" yönünde mesaj ilettiği, bu talebin iletildiğinin tespit edildiği öğrenildi.
Bu gelişme üzerine söz konusu isimler gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin ardından şüpheliler Buldan Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden, İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.