Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

GİRİŞ TARİHİ: 30.12.2025, 15:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.12.2025, 16:20
Türkiye günlerdir henüz 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın şüpheli kaybını konuşuyor. 30 yıl önce üvey babası Ercan Yılmaz tarafından katledildiği iddia edilen bebeğin annesi Raziye Yıldız günler sonra araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya korkunç olayı itiraf etti. Müge Anlı İle Tatlı Sert'te ortaya çıkan dosyanın detayları kan dondurdu.

Emine Yıldırımcan'ın kuzeni ve amcası 30 yıl önce sırra kadem basan küçük kızın akıbetinin öğrenilmesi için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Anne Raziye Yıldız'ın şüpheli açıklamaları dikkat çekti.

Gözyaşları içinde cinayeti itiraf eden Yıldız, kızını Ercan Yılmaz'ın katlettiği öne sürdü.

Korktuğu için bunca zaman sustuğunu söyleyen Raziye Yıldız, Ercan'ın üzerinden menfaat sağladığını da anlattı.

Kızının başına gelenleri anlatması ve cesedin yerini söylemesi beklenen anne tehdit edildiği için bunca zaman sustuğunu iddia etti.

Üvey baba Ercan Yılmaz'ın kızları da babalarının bu cinayeti işlediğini doğruladı. Küçük yaşta akılalmaz şeyler yaşadıklarını söyleyen kızlar cinayet gününü hatırladıklarını Emine'nin babaları tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Hakkındaki iddiaları reddeden üvey baba hakkında yayına telefon yağdı.

Kendi öz kızlarını istismardan, cinayete kadar hakkında birçok suçlama yapılan Ercan Yılmaz'ın rahat tavırları tepki topladı.

Ercan Yılmaz cinayeti itiraf edecek mi? Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayında 10.00'da atv'de

