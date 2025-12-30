Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!

Türkiye günlerdir henüz 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın şüpheli kaybını konuşuyor. 30 yıl önce üvey babası Ercan Yılmaz tarafından katledildiği iddia edilen bebeğin annesi Raziye Yıldız günler sonra araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya korkunç olayı itiraf etti. Müge Anlı İle Tatlı Sert'te ortaya çıkan dosyanın detayları kan dondurdu.
Emine Yıldırımcan'ın kuzeni ve amcası 30 yıl önce sırra kadem basan küçük kızın akıbetinin öğrenilmesi için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Korktuğu için bunca zaman sustuğunu söyleyen Raziye Yıldız, Ercan'ın üzerinden menfaat sağladığını da anlattı.
Kızının başına gelenleri anlatması ve cesedin yerini söylemesi beklenen anne tehdit edildiği için bunca zaman sustuğunu iddia etti.
Üvey baba Ercan Yılmaz'ın kızları da babalarının bu cinayeti işlediğini doğruladı. Küçük yaşta akılalmaz şeyler yaşadıklarını söyleyen kızlar cinayet gününü hatırladıklarını Emine'nin babaları tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.
Kendi öz kızlarını istismardan, cinayete kadar hakkında birçok suçlama yapılan Ercan Yılmaz'ın rahat tavırları tepki topladı.