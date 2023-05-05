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Resul Kurt
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman
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Abuzer Alper Göçer
Büyük Birlik Partisi
Adıyaman
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Abdurrahman Tutdere
Cumhuriyet Halk Partisi
Adıyaman
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Mahmut Orhan Yaşar
Genç Parti
Adıyaman
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Öztan Arslantaş
Güç Birliği Partisi
Adıyaman
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Mehmet Ali Kıran
Halkın Kurtuluş Partisi
Adıyaman
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İz Yücedağ
Memleket Partisi
Adıyaman
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Yüksel Önal
Millet Partisi
Adıyaman
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İsmail Gümüş
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman
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Selim Çakır
Selim Çakır
Adıyaman
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Yasemin İbiş
Sol Parti
Adıyaman
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Atilla Şenol
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
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Ali Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman
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Mustafa Kabarcık
Vatan Partisi
Adıyaman
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Sait Aybak
Yeniden Refah Partisi
Adıyaman
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Şerafettin Çakmak
Yenilik Partisi
Adıyaman
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Ali Kenanoğlu
Yeşil Sol Parti
Adıyaman
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Ayşe Çetinkaya
Zafer Partisi
Adıyaman
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İshak Şan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman
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Dilek Çalışır
Büyük Birlik Partisi
Adıyaman
-
Kenan Doğan
Cumhuriyet Halk Partisi
Adıyaman
-
Mahmut Koğa
Genç Parti
Adıyaman
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Zübeyde Alagöz
Güç Birliği Partisi
Adıyaman
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Bulut Ertürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adıyaman
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Bengisu Asena Keklik
Halkın Kurtuluş Partisi
Adıyaman
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Mehmet Vural
Mehmet Vural
Adıyaman
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Abdulmusa Mircan Gürbüz
Memleket Partisi
Adıyaman
-
Ahmet Özdemir
Millet Partisi
Adıyaman
-
Fevzi Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman
-
Zehra Korkmaz
Sol Parti
Adıyaman
-
Ersin Özdemir
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
-
Ali Üregen
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman
-
Ümit Çalışkan
Vatan Partisi
Adıyaman
-
İsmail Demir
Yeniden Refah Partisi
Adıyaman
-
Tayfun Akın
Yenilik Partisi
Adıyaman
-
İzzet Karadağ
Yeşil Sol Parti
Adıyaman
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Kerem Kaan Avcı
Zafer Partisi
Adıyaman
-
Abdurrahman Bakır
Abdurrahman Bakır
Adıyaman
-
Mustafa Alkayış
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman
-
Besiri Atci
Büyük Birlik Partisi
Adıyaman
-
Adnan Ağır
Cumhuriyet Halk Partisi
Adıyaman
-
Osman Becerik
Genç Parti
Adıyaman
-
Sedat Durgut
Güç Birliği Partisi
Adıyaman
-
Ercan Yapık
Halkın Kurtuluş Partisi
Adıyaman
-
Mehmet Berkay Abacıalır
Memleket Partisi
Adıyaman
-
Ali Emrullah İncearık
Millet Partisi
Adıyaman
-
Ahmet Bilgiç
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman
-
Mert Taş
Sol Parti
Adıyaman
-
İsmet Küçükler
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
-
Zelal Tokmak
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman
-
Sefa Solmaz Güneş
Vatan Partisi
Adıyaman
-
Sadık Yavaş
Yeniden Refah Partisi
Adıyaman
-
Mehmet Mustafa Karakuş
Yenilik Partisi
Adıyaman
-
Yüksel Yücedağ
Yeşil Sol Parti
Adıyaman
-
Ayşegül Aslan
Zafer Partisi
Adıyaman
-
Hüseyin Özhan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman
-
Kamil Erdoğan
Büyük Birlik Partisi
Adıyaman
-
Cuma Ekinci
Cuma Ekinci
Adıyaman
-
Ömer Turan
Cumhuriyet Halk Partisi
Adıyaman
-
Ercan Balta
Genç Parti
Adıyaman
-
Osman Demirgüç
Güç Birliği Partisi
Adıyaman
-
Tubay Karataş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adıyaman
-
Ferhat Şimşek
Halkın Kurtuluş Partisi
Adıyaman
-
Celalettin Samet Gündüz
Memleket Partisi
Adıyaman
-
Mehmet Sait Ekici
Millet Partisi
Adıyaman
-
Asiye Bulundu
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman
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Ayhan Tokuri
Sol Parti
Adıyaman
-
Mustafa Layık
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
-
Nurhak Şenol
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman
-
Mehmet Sadık Karğili
Vatan Partisi
Adıyaman
-
Fehmi Koyuncu
Yeniden Refah Partisi
Adıyaman
-
Mehmet Kılıvan
Yenilik Partisi
Adıyaman
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Bülent Çınar
Yeşil Sol Parti
Adıyaman
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Derya Bayram
Zafer Partisi
Adıyaman
-
Ziya Polat
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman
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İbrahim Halil Aslan
Büyük Birlik Partisi
Adıyaman
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Songül Varki Yıldırım
Cumhuriyet Halk Partisi
Adıyaman
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Önder Aras
Genç Parti
Adıyaman
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Gürkan Nacar
Güç Birliği Partisi
Adıyaman
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Halil Baburoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adıyaman
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Esma Özkahraman
Halkın Kurtuluş Partisi
Adıyaman
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Perihan Özalp Coşkun
Memleket Partisi
Adıyaman
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Yunus Ekinci
Millet Partisi
Adıyaman
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Sıraç Aslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman
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Süleyman Özer
Sol Parti
Adıyaman
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Barış Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
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Hüseyin Taş
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman
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Ali Yağrı
Vatan Partisi
Adıyaman
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Bünyamin Memi
Yeniden Refah Partisi
Adıyaman
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Haci Mehmet Polat
Yenilik Partisi
Adıyaman
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Meryem Ceritli
Yeşil Sol Parti
Adıyaman
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Esengül Ok
Zafer Partisi
Adıyaman