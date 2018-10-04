Aplus-Uygulama Veri Politikası

ATV A+ GİZLİLİK POLİTİKASI

Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. ("Turkuvaz") tarafından sunulan ATV A+ mobil uygulamasını kullanımınız sırasında işlediğimiz kişisel bilgilerinize yönelik açıklamalara, bu gizlilik politikası ile ulaşabilirsiniz.

ATV A+ Gizlilik Politikası ("Politika"), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca ATV A+ mobil uygulaması aracılığıyla elde edilen verilerinizin kullanılmasına; işlenmesine ve işleme amaçlarına; aktarılmasına ve kimlere aktarıldığına; toplama yöntemi ve işlemenin hukuki sebebine yer vermektedir.

Politika Turkuvaz tarafından sunulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile doğrudan bağlantılıdır. Uygulamanın aktif bir şekilde kullanılması, politikada belirtildiği şekilde bilgilerinizin Turkuvaz tarafından toplanması ile işlenmesine izin verdiğiniz ve ilgili bütün belgeleri okuyup kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, bize developer@tmgrup.com.tr adresinden veya (212) 300 66 66 telefon numarasından erişebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmeniz halinde kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi sağlamanız talep edilebilir.

Bilgilerinizin Toplanması, Kullanımı ve Kullanım Amaçları

ATV A+ mobil uygulamasıyla toplanan kişisel verileriniz, uygulamanın tarafınızca kullanılmasını sağlamak ve uygulamayı geliştirebilmek amacıyla;

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için işleme faaliyetinin zorunlu olması kapsamında işlenmektedir.

Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Formu

Uygulamanın kullanımı sırasında ''Kim Milyoner Olmak İster?'' adlı yarışmaya katılmak için başvuruda bulunmak istemeniz halinde;

• Kullandığınız cihazın marka, model bilgisi,

• Kullandığınız cihaz bilgisi,

• Kullanıcı tanımlama bilgileriniz (ID),

• IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri)

başvuru sürecinizin yürütülebilmesi ve başvurunuzun kullandığınız cihaza özgülenerek değerlendirilebilmesi amaçları ile toplanmaktadır.

Başvuru formunda bulunan isminiz, soy isminiz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz başvurunuzun diğer başvurulardan ayırt edilebilmesi, başvurunuz kapsamında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçları ile toplanmaktadır.

Bize Ulaşın Formu

Şikâyet, öneri ve taleplerinizi "Bize Ulaşın Formu"nu kullanarak iletmek istemeniz halinde isim, soy isim, e-posta bilgileriniz, bize ilettiğiniz mesaj metni ve bize yazma nedeniniz ile yazma konusu tarafımızca işlenmektedir.

Bu kapsamda alınan verileriniz "Bize Ulaşın Formu"nu kullanan kullanıcıların genel istatistiki verilerinin tutulması ve talebiniz kapsamında sizinle iletişime geçilebilmesi amaçları ile işlenmektedir.

Açık Rızaya Tabi Olan İşleme Faaliyetlerimiz

Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Formu

İlgili formu doldurarak başvuruda bulunmanız halinde formun doldurulması için alınan; TCKN bilgileriniz ve başvurunuza eklediğiniz tanıtım videonuz tarafımızca, açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile alakalı daha fazla bilgiye ilgili aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

Kullanım Verileri

Uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen kişisel verileriniz olan ziyaret ve kullandığınız cihazın tanımlama bilgileri (ID), Google'ın Gizlilik Sözleşmesi uyarınca yurtdışında bulunan geliştiricilerimiz tarafından, açık rızanızı sunmanız halinde işlenecektir. Bu işlemenin amacı istatistiksel verilerin çıkarılarak uygulamamızın tarafımızca geliştirilmesidir.

Bilgilerinizin Paylaşım Amacı ve Paylaşıldığı Kişiler

Tarafınıza ait işlenen verileriniz, ancak uygulamanın geliştirilmesi ve sorunlarınızın giderilmesi amacıyla grup şirketlerimiz ve hissedarlarımızın yanı sıra uygulamanın size sunulması adına iş ortaklarımız ile KVKK'ya uygun şekilde paylaşılacaktır.

Bilgilerinize İlişkin Haklarınız

Tarafımızla paylaşılan bilgilerinizin, kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Bilgilerinizin Güvenliği

Turkuvaz teknolojinin izin verdiği son seviye teknik önlemlerin yanı sıra idari önlemleri de alarak bilgilerinizi sadece uygulamanın tarafınıza sunulması adına işlemekte, bilgilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte ve bilgilerinizi güvenlikli şekilde muhafaza etmektedir.

ATV A+ içeriklerinde diğer internet sitelerine yönlendirilmiş linkler bulunabilir. Bağlantılı diğer internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ilgili sitenin gizlilik ve güvenlik ilkelerine tabi olacağınız için Turkuvaz ziyaretinize ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Politika Değişiklikleri

Politika hukuka uygunluk adına zaman zaman değiştirilebilir veya güncellenebilir, ATV A+ kullanıcılarına bu sayfayı zaman zaman ziyaret etmelerini tavsiye etmekteyiz. Mobil uygulamanın kullanılması sırasında bilgilerinize, bu bilgilerin kullanımlarına veya paylaşımlarına dair esaslı bir değişiklik olduğu halde bunu tarafınıza mevcut koşullara uygun başka yollarla bildirebiliriz. Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.