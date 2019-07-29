Ünvanı: Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş

Yazışma adresi: Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. B Blok Apt. No: 29/1/1 Eyüpsultan/ İstanbul

Telefon ve Faks bilgisi: TEL: 0212 354 30 00 FAKS: 0212 354 46 59

Elektronik posta adres bilgisi: iletisim@atv.com.tr

Yayın lisans bilgileri ve yayın ortamları: GENEL YAYIN TÜRÜNDE T1 - ULUSAL KARASAL TELEVİZYON YAYIN LİSANSI GENEL YAYIN TÜRÜNDE SD VE HD ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU TELEVİZYON YAYIN LİSANSI (U-TV SD VE U-TV HD) GENEL YAYIN TÜRÜNDE SD VE HD ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ÇOK İL KABLOLU TELEVİZYON YAYIN LİSANSI (K-TV ÇOK İL SD VE K-TV ÇOK İL HD)