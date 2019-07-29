Ünvanı: Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş
Yazışma adresi: Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. B Blok Apt. No: 29/1/1 Eyüpsultan/ İstanbul
Telefon ve Faks bilgisi: TEL: 0212 354 30 00 FAKS: 0212 354 46 59
Elektronik posta adres bilgisi: iletisim@atv.com.tr
Yayın lisans bilgileri ve yayın ortamları: GENEL YAYIN TÜRÜNDE T1 - ULUSAL KARASAL TELEVİZYON YAYIN LİSANSI GENEL YAYIN TÜRÜNDE SD VE HD ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU TELEVİZYON YAYIN LİSANSI (U-TV SD VE U-TV HD) GENEL YAYIN TÜRÜNDE SD VE HD ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ÇOK İL KABLOLU TELEVİZYON YAYIN LİSANSI (K-TV ÇOK İL SD VE K-TV ÇOK İL HD)
Sorumlu Müdür ve İzleyici Temsilcisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri
Sorumlu Müdür: Şefik Çalık
İzleyici Temsilcisi: Mehmet Dilaver Kıvrak
Her ikisi için iletişim bilgileri: Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. B Blok Apt. No: 29/1/1 Eyüpsultan/ İstanbul - 0212 354 30 00
iletisim@atv.com.tr
Logo çağrı işareti