canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
12
BİLDİRİMLER
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
A.B.İ. GALERİ

9. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.03.2026, 13:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.03.2026, 13:25
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
9. Bölüm Foto Galeri

Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder.

9. Bölüm Foto Galeri

Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır.

9. Bölüm Foto Galeri

Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler. Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir.

9. Bölüm Foto Galeri

Doğan ise hem Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur.

9. Bölüm Foto Galeri

Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar.

9. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.

9. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20:00'de atv'de!

9. Bölüm Foto Galeri

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN