Aynı Yağmur Altında
14
15 Mart 2026, Pazar 20:00

Aynı Yağmur Altında 6.Bölüm Fragmanı

“Umur Bey çık dışarı! Halamın bebeğini gerçekten çaldın mı sen?”

Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Yapımcı: Baba Yapım

Yönetmen: Ali Balcı

Oyuncular: Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş

