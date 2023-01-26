Akıncı Çizgi Dizi 2.Bölüm Fragmanı

''Büyük bir oyunun içindeyiz!''

İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, Harun Can'ın eşsiz seslendirmesi ve Demir Demirkan'ın müzikleriyle Cumartesi günü atv ve MinikaGO ekranlarında olacak.

İnsanlık var olduğundan beri devam eden iyi ve kötünün mücadelesi, Akıncı ile yepyeni bir boyut kazanıyor. Gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan Akıncı, düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor. Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizem dolu hikâyesiyle Akıncı izleyenleriyle buluşmak için gün sayıyor.

Yaklaşık 18 aylık bir çalışmanın ürünü olan ve artık sonuna gelinen projede Türkiye, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya ve Arjantin'den toplamda 150 sanatçı yer aldı. 6 aylık bir Ar-Ge sürecinin ardından çekilmeye başlanan Akıncı'nın senaryosu Ali Hakan Kaya'nın kaleminden çıktı. Animasyonları tamamen yerli olarak 2D ve 3D tekniklerle Türkiye'de yapılan Akıncı'nın müzikleri de başarılı ve deneyimli müzisyen Demir Demirkan'a ait. Akıncı karakterini seslendiren Harun Can ise aynı zamanda projenin dublaj yönetmenliğini de üstlendi.

Heyecanla beklenen Akıncı Cumartesi atv ve MinikaGO'da başlıyor.