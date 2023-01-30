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ALDATMAK GALERİ

100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 30.01.2023, 15:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.01.2023, 15:33
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100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

Güzide Yenersoy, 30 yıllık kocası ve iki çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer bir aile mahkemesi hâkimidir.

100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

Eşi Tarık kendi hukuk bürosu olan tecrübeli ve başarılı bir avukattır.

100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

Oğlu Ozan, bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışmaktadır.

100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

Kızı Oylum ise annesinin ısrarıyla girdiği tıp fakültesine devam etmektedir.

100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

Dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatında her şey yolunda ilerlerken sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırlar olduğu ortaya çıkar ve madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor yeniliklere yol açar.

100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

Çok sevdiği ve hayatını adadığı ailesinin her bir ferdi Güzide'ye yalan söylemektedir. Güzide, Oylum'un ne pahasına olursa olsun hayallerinin peşinden gitme kararından, iş hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Ozan'ın kolay yoldan köşeyi dönme planlarından ve en önemlisi, otuz yıllık kocası Tarık'ın beş yıldır ikinci bir ailesi olduğundan habersizdir.

100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir.

100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır.

100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır.

100 karede Aldatmak'ta bugüne kadar neler oldu?

Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür. Nüfuzlu bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşmaktadır. Ancak Güzide, kızının işlemediği bir cinayetten hüküm giymemesi için elinden geleni yapacaktır

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