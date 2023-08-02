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100 karede OyTol aşkı 💖

GİRİŞ TARİHİ: 02.08.2023, 11:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.08.2023, 12:07
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100 karede OyTol aşkı 💖

Tolga: ''Tanımadın ben değil mi?''

100 karede OyTol aşkı 💖

Oylum: ''Yok yani, tanımam mı gerekiyordu? Kusura bakma!''

100 karede OyTol aşkı 💖

Güzide: ''Oltan amcanın oğlu Tolga!''

100 karede OyTol aşkı 💖

Oylum: ''Gerçekten tanımadım çok sene geçti!''

100 karede OyTol aşkı 💖

Tolga: ''İyiyim iyiyim, seni de çok iyi gördüm!''

100 karede OyTol aşkı 💖

Oylum: ''İyiyim sağol...''

100 karede OyTol aşkı 💖

Tolga: ''Bu arada siz nereye, kim nereye?''

100 karede OyTol aşkı 💖

Tolga: ''Ne okuyorsun?''

100 karede OyTol aşkı 💖

Oylum: ''Tıp''

100 karede OyTol aşkı 💖

Tolga: ''Amsterdam'a gidiyorum baya aynı uçağa denk geldik!''

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