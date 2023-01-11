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ALDATMAK GALERİ

16. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 11.01.2023, 11:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.01.2023, 11:18
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16. Bölüm Foto Galeri

Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.

16. Bölüm Foto Galeri

Behram'ın Öykü konusunda yardımlarına koşmasıyla başta Oylum olmak üzere tüm ailenin takdirini kazanması Tolga'nın kıskançlık duymasına sebep olur.

16. Bölüm Foto Galeri

Oltan'dan aldığı tavsiye ile Tolga, Oylum'a karşı cesur bir hamle yapar.

16. Bölüm Foto Galeri

Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamayan Ozan ise, karşılaştığı bir kadından ilk görüşte etkilenir. Ozan'ın aşk konusunda şansı dönecek midir?

16. Bölüm Foto Galeri

Burcu cinayetinin perde arkasını ellerindeki delillerle aralayan Oylum ve Tolga ikilisi, Yeşim'e karşı büyük bir koz elde eder.

16. Bölüm Foto Galeri

Tarık, Öykü'nün hastanelik olması sayesinde Güzide'ye saldırmak için bir imkan bulur. Yeşim ise cinayet sonrası sanrılarıyla boğuşurken beklenmedik bir cephe alacaktır.

16. Bölüm Foto Galeri

Diğer yanda Sezai, Güzide ile geçmişindeki yükleri paylaşırken; Oylum, Tolga ile geleceğini öngörmeye çalışır.

16. Bölüm Foto Galeri

Kalplerinin sesini dinlemeye çalışan anne kız için mantıkları ne kadar baskın çıkacaktır?

16. Bölüm Foto Galeri

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

16. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

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