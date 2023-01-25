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ALDATMAK GALERİ

18. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.01.2023, 11:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.01.2023, 11:13
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18. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın acımasız yönüyle bir kez daha karşılaşan Güzide, kariyerine son veren depremin artçıları ile mücadele etmek zorundadır.

18. Bölüm Foto Galeri

Bu süreçte Güzide'nin gözleri en çok Sezai'yi arasa da Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir.

18. Bölüm Foto Galeri

Oylum ve Ozan, Elmas ile işbirliği yapar ve babalarına karşı harekete geçer.

18. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın kendini koruma hamlelerini savuşturmak için ondan birkaç adım önde olması gerektiğini bilen Elmas'ın büyük bir planı vardır.

18. Bölüm Foto Galeri

Girdiği yeni işte casusluk faaliyetlerini sürdüren Ozan, Oylum'a bir itirafta bulunurken Oylum, Ozan ve Selin'in arasını yapmak için bir etkinlik organize eder.

18. Bölüm Foto Galeri

Etkinlik gecesi ne Oylum ne de Selin yaşayacakları büyük hayal kırıklıklarından haberdardır.

18. Bölüm Foto Galeri

Hem nişanlısından taraf olması hem de babasından vazgeçememesi, Tolga'yı bir çıkmaza itmiştir.

18. Bölüm Foto Galeri

Ancak Behram'ın bir hamlesi, Tolga'yı köşeye sıkıştırır. Yeni nişanlanmış olan çiftin ilişkisi tüm zorlukları aşacak kadar güçlü müdür?

18. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak'ın 18. bölümünde Tarık'a karşı oluşan birlik güçlenirken, güven problemleri bu birliğin içine sızabilecek midir?

18. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

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