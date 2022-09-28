2. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır.
Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.
Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür. Nüfuzlu bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşmaktadır.
Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan, yanlışını telafi etmeye çalışırken hata üstüne hata yapar.
Nitekim dolandırılmasına neden olan olayın arka planında yaşananların açığa çıkması, Ozan'ı daha öfkeli bir hale getirecektir.