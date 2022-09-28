ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.09.2022, 11:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.09.2022, 11:11
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2. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır.

2. Bölüm Foto Galeri

Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.

2. Bölüm Foto Galeri

Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür. Nüfuzlu bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşmaktadır.

2. Bölüm Foto Galeri

Ancak Güzide, kızının işlemediği bir cinayetten hüküm giymemesi için elinden geleni yapacaktır.

2. Bölüm Foto Galeri

Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan, yanlışını telafi etmeye çalışırken hata üstüne hata yapar.

2. Bölüm Foto Galeri

Nitekim dolandırılmasına neden olan olayın arka planında yaşananların açığa çıkması, Ozan'ı daha öfkeli bir hale getirecektir.

2. Bölüm Foto Galeri

Ailesi için ilmek ilmek kurduğu düzen yıkılan Güzide, herkesin yardımına koşmaya çalışır.

2. Bölüm Foto Galeri

Bu belki de hayatının en büyük sınavı olacaktır.

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