ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ALDATMAK GALERİ

23. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.03.2023, 15:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.03.2023, 15:53
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
23. Bölüm Foto Galeri

Uğradıkları saldırı sonucunda Güzide ölümle burun buruna gelir.

23. Bölüm Foto Galeri

Behram'ın da yardımıyla işin faillerini bulmaya çalışırken karşılaştığı gerçekler Güzide'yi yıkar.

23. Bölüm Foto Galeri

Öğrendikleriyle birlikte sarsılan Güzide, Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlatacaktır.

23. Bölüm Foto Galeri

23. Bölüm Foto Galeri

Tarık ise servetini kaybetmemek uğruna her şeyi göze almaktadır.

23. Bölüm Foto Galeri

Tolga ve Oylum cephesinde olaylar kontrolden çıkarken tüm kartlar Behram için tekrar dağıtılmaktadır.

23. Bölüm Foto Galeri

Ozan uzun zamandır aradığı mutluluğu Zeliş'te bulduğunu düşünürken hayatın onlar için hazırladığı yeni sürprizler vardır.

23. Bölüm Foto Galeri

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

23. Bölüm Foto Galeri

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Defne Samyeli (Elmas), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Burcu Söyler (Selin), Burak Acar (Mesut), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü)

23. Bölüm Foto Galeri

23. Bölümde nefesler tutulacak.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN