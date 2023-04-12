ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

26. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.04.2023, 11:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.04.2023, 11:14
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26. Bölüm Foto Galeri

Güzide, Tarık'ı öldürmeye teşebbüs ile suçlandığını duyunca şaşkınlık içinde kalır.

26. Bölüm Foto Galeri

Bütün süreci olgunlukla karşılasa da perde arkasındaki asıl suçlu Yeşim'i hafife almamalıdır.

26. Bölüm Foto Galeri

Babalarının ikiyüzlülüğüyle bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere olan Oylum ve Ozan, aynı zamanda kendi sorunlarında boğulmaktadır.

26. Bölüm Foto Galeri

Hamile olduğunu öğrenen Oylum kendini hazır hissetmese de Behram'ın duyguları bambaşkadır.

26. Bölüm Foto Galeri

Zeliş'e her geçen gün daha fazla kapılmakta olan Ozan ise ilk kez sevdiği kadının arkasından iş çevirmek zorunda kalacaktır.

26. Bölüm Foto Galeri

Yeşim'in akıl oyunları Tarık'ın kafasını allak bullak ederken, beklemediği birinin planlarını bozması sinirlerini alt üst eder.

26. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın entrikaları arasında hapsolmuş Sezai ise ziyaretine gelen sürpriz bir isim sayesinde özgürlüğüne bir adım daha yaklaşır.

26. Bölüm Foto Galeri

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

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