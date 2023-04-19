ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

27. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.04.2023, 10:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.04.2023, 10:25
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27. Bölüm Foto Galeri

Güzide tarafından uğradıkları ağır yenilgi Tarık ve Yeşim'in kopmasına sebep olur.

27. Bölüm Foto Galeri

Tarık, Yeşim'i hayatından çıkarmaya çalışırken Yeşim ise fevri hareketleri yüzünden kendini bir kez daha tuzağa düşmüş halde bulmak üzeredir.

27. Bölüm Foto Galeri

Oylum dokuz ay sonra doğacak bir bebeğe ve anne olmaya kendini hazır hissetmemektedir.

27. Bölüm Foto Galeri

Çok zor bir zamanında yeniden yanında bulduğu Tolga ile duygusal bir an yaşar.

27. Bölüm Foto Galeri

Her şeyi yoluna koymak için bir hamle yapsa da bu kararının sonuçları onu dehşete düşürür.

27. Bölüm Foto Galeri

Oltan'ı alt etmek için kurduğu oyunda köşeye sıkışan Ozan, Tolga ile birlik olup yeni bir plan yapar. Ancak işler beklendiği gibi gitmez.

27. Bölüm Foto Galeri

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

27. Bölüm Foto Galeri

27. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular: Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Defne Samyeli (Elmas), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Burcu Söyler (Selin), Burak Acar (Mesut), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü)

27. Bölüm Foto Galeri

Yapımını TIMS&B Productions üstlenmektedir.

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