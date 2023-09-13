ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ALDATMAK GALERİ

37. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.09.2023, 11:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.09.2023, 11:05
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
37. Bölüm Foto Galeri

Korkunç kaza ile birlikte kendisini bir kabusun içinde bulan Güzide, büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalır.

37. Bölüm Foto Galeri

Güzide'nin kendinden emin hamlesi, hayatını hiç beklemediği bir şekilde sonsuza kadar değiştirmek üzeredir.

37. Bölüm Foto Galeri

Torununu bulmak için her şeyi göze alan ve kimseden korkmayan Güzide, yeni ve tehlikeli bir düşmanı olduğundan habersizdir.

37. Bölüm Foto Galeri

Oylum'un oğluna kavuşma mücadelesi her geçen saat daha kritik bir hal almaktadır.

37. Bölüm Foto Galeri

Bebeği kimin kaçırdığı netleşirken, beklenmedik bir ismin hamlesi herkesi ters köşeye düşürür.

37. Bölüm Foto Galeri

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram Dicleli), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), İlayda Çevik (İpek Okuyan), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Selin Kahraman (Zeliş), Burcu Söyler (Selin), İrem Tuncer (Serra), Alize Gördüm (Azra Yanar), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü) ve Özlem Tokaslan (İlknur Gülsoy) ve Nursel Köse (Mualla Dicleli)

37. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

37. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de atv'de

DİĞER GALERİLER

ARAMA

BİZE ULAŞIN