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ALDATMAK GALERİ

43. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.11.2023, 11:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.11.2023, 11:07
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43. Bölüm Foto Galeri

İpek'in sözleriyle dehşete düşen Güzide, duyduklarına inanmak istemez. İçine düştüğü ikileme rağmen Güzide, Sezai ile ilişkisini bir adım öteye taşır.

43. Bölüm Foto Galeri

Ne var ki İpek'in, Serra ve Azra ile planladığı korkunç tuzaktan habersizdir. Güzide'yi bu tuzağa karşı uyaran kişi beklenmedik bir isim olacaktır.

43. Bölüm Foto Galeri

Kahraman ile yaşadığı yakınlaşmanın etkilerinden kurtulamayan Oylum, ne yapacağını ve ne hissedeceğini bilemez.

43. Bölüm Foto Galeri

Duygularından daha fazla kaçamayan Kahraman'ın dünyası tepetaklak olmak üzeredir. Her şeyden habersiz halde makinelere bağlı yaşayan Behram'ın saldırganını bulmak konusunda ise, Kahraman'ı şok eden bir gelişme yaşanır.

43. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın eziyetlerine daha fazla katlanamayan Yeşim, elindeki büyük kozu üçüncü bir kişiyle paylaşır.

43. Bölüm Foto Galeri

Bu hamlesinin onun için bir güvence mi yoksa tehlike mi olacağı ise belli değildir.

43. Bölüm Foto Galeri

Güzide kendisine kurulan tuzaklardan kurtulabilecek mi?

43. Bölüm Foto Galeri

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de atv'de.

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