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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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ALDATMAK GALERİ

71. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.06.2024, 10:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.06.2024, 10:31
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71. Bölüm Foto Galeri

Güzide'nin hayatı, en başından beri Tarık tarafından kandırıldığını öğrenmesiyle altüst olur.

71. Bölüm Foto Galeri

Güzide, davasında beklenmedik bir tanıdıktan yardım isterken, eski kocasının acımasızlığının yeni öğrendiği bilgilerle sınırlı kalmadığından habersizdir.

71. Bölüm Foto Galeri

Oltan, Can'ı ilk defa torunu olarak sever. Duygusal bir yüzleşmenin ardından Oylum'un sırrını saklamayı kabul etse de gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

71. Bölüm Foto Galeri

Geçmişte işlediği suçlarla yüzleşen Yeşim, zor günlerden geçer. Güzide'yle arasındaki buzları eritse de içindeki vicdan azabını söndüremeyince büyük bir kararın eşiğine gelir.

71. Bölüm Foto Galeri

İpek'in akli dengesi git gide çökünce şaşırtıcı bir hamlede bulunur. Azra'dan beklenmedik bir ziyaret, Sezai'yi hayatının en zor kararını vermeye sürükler.

71. Bölüm Foto Galeri

Sezai kızının dönüşü olmayan bir yolda olduğunu görünce, bir baba olarak yaptığı hatalarla yüzleşir. Aldatmak final bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

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