Aldatmak zirveyi kaptırmıyor

Mahkeme Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verince Güzide büyük bir yıkım daha yaşadı. Kızını kurtarabilmek için silinen görüntülerin peşine düştü. Oylum'u bir an olsun aklından çıkaramayan Tolga en büyük yardımcısı oldu. Ozan'ın istifasını tesadüfen öğrenen Nazan ise Güzide'ye bildiğini belli etmedi.