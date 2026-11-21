Cezaevinde yaşananlar Hasan'ın geçmişteki yaralarını yeniden açarken; Emir, kardeşi için kendisini feda etmeye hazırdır. Naz ise çırpınıyordur Emir için. Ne kadar kırgın olsa da Emir, Naz onu yalnız bırakmamaya kararlıdır.