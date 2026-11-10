Altı Üstü İstanbul 20. Bölümde neler oldu?

Bora'nın hazırladığı tutanakları ve görüntüleri kulübe teslim etmesi üzerine Sado ile Mert de takımdan uzaklaştırma cezası aldı. Arkadaşlarının da aynı oyunun kurbanı olduğunu gören Emir, Uzay'ın kurduğu planları açığa çıkarmak için harekete geçti.