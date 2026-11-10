Altı Üstü İstanbul 20. Bölümde neler oldu?

atv ekranlarında yayınlanan, NTC Medya imzalı sevilen dizi "Altı Üstü İstanbul", merakla beklenen 20. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Uzay'ın kurduğu oyunları gün yüzüne çıkaran Emir, hesaplaşmak için onunla yüz yüze geldi. İkili arasında başlayan gerilim, Hasan'ın da müdahil olduğu arbede sırasında Uzay'ın yaralanmasıyla farklı bir boyuta taşındı.
Taksisi gasp edilip ateşe verildikten sonra yaralı bir şekilde Tarık Hoca'nın yanına sığınan Emir, başından geçenleri anlatırken duygularına hâkim olamadı. Zehra oğluna destek olmaya çalışırken Tarık, takımdan uzaklaştırılma kararına karşı itiraz haklarını kullanabileceklerini dile getirdi. Sezen'in girişimleri sayesinde serbest kalan Sado, Mert, Alina ve Duru ise yaşadıkları olayların ardından huzura kavuşamadı.
Bora'nın hazırladığı tutanakları ve görüntüleri kulübe teslim etmesi üzerine Sado ile Mert de takımdan uzaklaştırma cezası aldı. Arkadaşlarının da aynı oyunun kurbanı olduğunu gören Emir, Uzay'ın kurduğu planları açığa çıkarmak için harekete geçti.
Kemal'i bulmak amacıyla harekete geçen gençler, kendisine ulaşmayı başaramasa da Bora'nın çöpe attığı telefonu ele geçirdi. Telefonu kullanarak Bora'yı sıkıştıran Emir ve arkadaşları, Uzay'ın suçlarını itiraf ettiği bir ses kaydı hazırlamasını istedi.
Başka seçeneği kalmayan Bora'nın getirdiği ses kaydı, yaşananların perde arkasını ortaya çıkardı. Kayıtta doping tuzağından Sado ve Mert'e yönelik planlara, Emir'in gasp edilmesinden taksinin yakılmasına kadar tüm olayların Uzay tarafından organize edildiği anlaşıldı.
Uzay'ın kendisini farklı birine dönüştürmeye çalıştığını fark eden Melek, bu durumun hesabını sormak için Naz'la konuştu. Hayatı boyunca kendisini kardeşi Naz'la karşılaştırmanın onda bıraktığı kırgınlıkları anlatan Melek, annesi ve babasının desteğini de alarak Uzay'ın karşısına gerçek kimliğiyle çıkmaya karar verdi.
Fahriye'nin dikkat çekici sahne kostümünü giyerek Galip'in davetine katılan Melek, çevresinden gelen küçümseyici bakışlara rağmen duruşunu bozmadı. Galip'in Melek'i davetten uzaklaştırmasını bekleyen Uzay ise herkesi şaşırtan bir hamle yaparak onu sevgilisi olarak tanıttı.
Öte yandan Hasan, Bayram'ı adım adım takip ederek Ömer'e para verdiği sırada suçüstü yakaladı. Can'ı kaçıran kişinin Bayram olduğunu bildiğini açıkça söyleyen Hasan, bu gerçeği Emir'e anlatacağını belirtti. Söyledikleri karşısında paniğe kapılan Bayram'ın ardından Hasan, Emir'le konuşmak için Galip'in düzenlediği davete katıldı.
Bölümün finalinde Emir, Uzay'a suçlarını kanıtlayan ses kaydını dinletti. Yaptıklarının açığa çıktığını anlayan Uzay, öfkesine yenik düşerek cam şişeyi kırdı ve Emir'i tehdit etmeye başladı. Melek'in yardım istemesi üzerine odaya giren Hasan, bastonuyla ikilinin arasına girdi. Ancak yaşanan arbede sırasında kırık şişe Uzay'ın karnına saplandı. Uzay'ın Hasan'ın üzerine yığıldığı sahneler, bölümün en çarpıcı anları arasında yer aldı.