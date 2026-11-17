atv'nin NTC Medya imzası taşıyan sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan ve gerilimin yükseldiği 21. Bölümüyle ekranlara geldi.
Kendisini yeniden cezaevine göndermeye kararlı olan Uzay'a Hasan kan vererek hayatını kurtardı. Bölümün finalinde ise ikili, birbirlerine kelepçelenmiş şekilde çıkan yangının ortasında mahsur kaldı.
Yaralı olmasına rağmen Hasan'ın yeniden hapse girmesi için polisi aramakta ısrar eden Uzay'ı davetten uzaklaştıran Emir ve arkadaşları, onu Rami'nin ofisine götürdü.
Karnına saplanan cam parçasını kendi başına çıkarmaya çalışan Uzay, bu sırada ciddi miktarda kan kaybetti.
Doktorun Uzay'ın acilen kana ihtiyaç duyduğunu söylemesi üzerine Hasan, ona kan vererek hayatını kurtardı.
Uzay'ı kararından vazgeçiremeyen Emir, Bora'nın elindeki görüntüleri koz olarak kullanıp onu pazarlığa mecbur bırakmayı düşündü.
Öte yandan Bayram, Hasan'ı kebapçıya götürerek Can'ın kaçırılması olayında kendisinin de rol aldığını itiraf etti. Melek'in ortaya attığı planı hayata geçiren Duru ise Bora'yı belleği kendilerine teslim etmesi konusunda ikna etmeyi başardı.
Bölümün finalinde Hasan, kendisine saldırmaya çalışan Uzay'ı etkisiz hâle getirmek için onu kendisine kelepçeledi. Yorgunluğa yenik düşen ikili uykuya dalarken Galip'in adamları Rami'nin ofisini ateşe verdi.
Aynı saatlerde kebapçıda borç meselesi yüzünden Bayram ve Davut arasında çıkan tartışmaya müdahale eden Rami, Davut'un şişle saldırması sonucu yaralandı.