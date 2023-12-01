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ALTIN KAFES GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.12.2023, 11:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2023, 12:01
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1. Bölüm Foto Galeri

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek.

1. Bölüm Foto Galeri

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar.

1. Bölüm Foto Galeri

Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur. Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır.

1. Bölüm Foto Galeri

Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur.

1. Bölüm Foto Galeri

Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla ateşlenen olaylar zinciriyle Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir.

1. Bölüm Foto Galeri

Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir.

1. Bölüm Foto Galeri

Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.

1. Bölüm Foto Galeri

Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan),

1. Bölüm Foto Galeri

Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya),

1. Bölüm Foto Galeri

Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).

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