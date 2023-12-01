1. Bölüm Foto Galeri

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek.
Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur. Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır.
Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla ateşlenen olaylar zinciriyle Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir.
Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir.
Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan),
Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya),