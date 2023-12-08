ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALTIN KAFES GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.12.2023, 15:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.12.2023, 15:09
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2. Bölüm Foto Galeri

Yalanların yol açtığı yeni oyunlar

2. Bölüm Foto Galeri

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' 10 Aralık Pazar akşamı ikinci bölümüyle atv'de ekranlara gelecek.

2. Bölüm Foto Galeri

Onur birden önüne atlayan kadına arabasıyla çarpınca darmadağın olur.

2. Bölüm Foto Galeri

Ahu'nun söylediği yalanlar Onur, Zeynep, Serhat ve Ahu'nun hayatını tamamen değiştirecektir.

2. Bölüm Foto Galeri

Serhat, hayatının tehlikeye gireceği bir yola girer.

2. Bölüm Foto Galeri

Zeynep kendini bir yalanın içinde bulur.

2. Bölüm Foto Galeri

Onur kendi ve geçmişiyle yüzleşirken; Ahu söylediği yalanların ortaya çıkmaması için Kenan ile tehlikeli bir oyuna girer.

2. Bölüm Foto Galeri

Tüm olayların ortasında kalan Nalan kilit bir öneme sahip olacak, kurulan tüm planları alt üst edecektir.

2. Bölüm Foto Galeri

Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan),

2. Bölüm Foto Galeri

Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna),

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