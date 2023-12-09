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Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

GİRİŞ TARİHİ: 09.12.2023, 10:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.12.2023, 11:31
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Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

Altın Kafes'te entrikalar başlıyor!

Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

atv'nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle merak uyandıran, yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' Pazar akşamı ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkan 'Altın Kafes'te güç oyunları ve entrikalar başlıyor.

Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

Onur'a aşık olan asistanı Ahu'nun yeni planları ise ikiliyi yeni bir bilinmezin içerisine sokacak.

Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

Zeynep için bu bir masal mı yoksa 'altın kafes'te tutsak kalacağı yeni bir başlangıç mı? soruları yeni bölümde cevap bulacak.

Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

'Altın Kafes' yeni bölümüyle pazar akşamı atv'de!

Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

Şifa Nur Gül'ün hayat verdiği Zeynep'in yaşadığı tesadüfler Onur'la (Aytaç Şaşmaz) yakınlaşmasına sebep olacak

Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

Zeynep'in Onur'dan aldığı sürpriz evlilik teklifine ne cevap vereceği büyük merak konusu oldu.

Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

Dizinin yeni bölümünde aşk ve entrika ile örülmüş sahneler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

Zeynep tüm masumluğuyla oyunların arasında kalıyor

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