Altın Kafes'te Zeynep oyunların ortasında kalıyor!

atv'nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle merak uyandıran, yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' Pazar akşamı ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkan 'Altın Kafes'te güç oyunları ve entrikalar başlıyor.
Zeynep için bu bir masal mı yoksa 'altın kafes'te tutsak kalacağı yeni bir başlangıç mı? soruları yeni bölümde cevap bulacak.
Şifa Nur Gül'ün hayat verdiği Zeynep'in yaşadığı tesadüfler Onur'la (Aytaç Şaşmaz) yakınlaşmasına sebep olacak