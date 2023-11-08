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Altın Kafes dizisi konusu nedir?

GİRİŞ TARİHİ: 08.11.2023, 15:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.11.2023, 15:42
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Altın Kafes dizisi konusu nedir?

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek olan atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes'ten ilk görüntüler yayınlandı.

Altın Kafes dizisi konusu nedir?

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün yer aldığı teaser yayınladıktan kısa bir süre sonra diziseverlerin ilgi odağı haline geldi.

Altın Kafes dizisi konusu nedir?

İkilinin uyumu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Altın Kafes dizisi konusu nedir?

İlk bölüm için geri sayım başlarken dizide hangi oyuncuların oynayacağı dışında konusu da merak edildi. İşte 'Altın Kafes' dizisinden detaylar...

Altın Kafes dizisi konusu nedir?

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatıyor.

Altın Kafes dizisi konusu nedir?

Sırlar ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne serecek olan dizi merakla bekleniyor.

Altın Kafes dizisi konusu nedir?

Yapımını Arc Film üstlendiği senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor.

Altın Kafes dizisi konusu nedir?

Hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Altın Kafes dizisi konusu nedir?

Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' yakında atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

Altın Kafes dizisi konusu nedir?

Heyecanla beklenen yeni dizi 'Altın Kafes' yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak.

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