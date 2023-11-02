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Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

GİRİŞ TARİHİ: 02.11.2023, 15:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.11.2023, 16:12
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Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

atv ekranında yakında yepyeni bir dizinin heyecanı başlıyor. ARC Film'in hazırladığı Altın Kafes dizisi, büyük bir merakla bekleniyor. Altın Kafes dizisi oyuncuları kimler? Altın Kafes dizisi kadrosunda kimler var? Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ü buluşturan Altın Kafes dizisinin hikayesi ve diziye dair tüm detaylar burada!

Sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın kapılarını aralayan Altın Kafes, Onur ve Zeynep'in büyük bedellerle yaşayacakları aşklarını konu alıyor.

İşte ülkenin sayılı zenginlerinden Onur ve idealist öğretmen Zeynep'in hikayesinin anlatılacağı Altın Kafes'in kadrosu...

Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

Aytaç Şaşmaz - Onur

Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

Şifanur Gül - Zeynep

Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

Ebru Cündübeyoğlu - Nalan

Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

Hayal Köseoğlu - Ahu

Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

Hilmi Cem İntepe - Cihan

Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

Murat Kılıç - Ayhan

Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

Kaan Turgut - Kenan

Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

Sümeyra Koç - Alara

Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

Eda Nur Gülbudak - Berna

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