Altın Kafes oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? Altın Kafes konusu ne?

atv ekranında yakında yepyeni bir dizinin heyecanı başlıyor. ARC Film'in hazırladığı Altın Kafes dizisi, büyük bir merakla bekleniyor. Altın Kafes dizisi oyuncuları kimler? Altın Kafes dizisi kadrosunda kimler var? Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ü buluşturan Altın Kafes dizisinin hikayesi ve diziye dair tüm detaylar burada!

Sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın kapılarını aralayan Altın Kafes, Onur ve Zeynep'in büyük bedellerle yaşayacakları aşklarını konu alıyor.

İşte ülkenin sayılı zenginlerinden Onur ve idealist öğretmen Zeynep'in hikayesinin anlatılacağı Altın Kafes'in kadrosu...