Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

En iyi yerli dizileri ekrana getirme iddiasını taşıyan atv'de yakında Altın Kafes heyecanı başlıyor. atv'nin izleyenleri ekrana kilitlemeye hazırlanan yeni dizisi Altın Kafes oyuncuları büyük heyecan yaşıyor. Seyirciyle kucaklaşmak için gün sayan başarılı oyuncular heyecanlarını atv izleyicisiyle paylaştı.
Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ü buluşturan yeni dizinin şu ana kadar iki tanıtımı yayınlanırken Altın Kafes tüm mecralarda yoğun bir ilgi gördü
Dizinin başrol oyuncularından Aytaç Şaşmaz, "Ekip olarak heyecanlıyız, çok güzel dönüşler alıyoruz" sözlerini kullanırken yakında dizinin yayın tarihinin de belli olacağını dile getirdi.
Altın Kafes'in güzel oyuncusu Şifanur Gül de yoğun bir dönem geçirdiklerini ifade ederek "Güzel olacağını düşünüyorum" dedi.
"Seyircimizin karşısına çıkmak için harıl harıl çalışıyoruz" sözlerini kullanan güzel oyuncu, yeni bir hikayenin heyecanını yaşadıklarını vurguladı.
Ahu karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Hayal Köseoğlu da "Çok heyecanlıyız, arı gibi çalışıyoruz. İşimizden çok memnunuz" diye konuştu.
"Güzel bir iş geleceğinden eminiz" ifadelerini kullanan Hilmi Cem İntepe de heyecanlarının yüksek olduğuna değindi.
Henüz dizi yayına başlamadan Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül arasındaki uyum da sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti. Genç oyuncular "Enerjimiz tuttu" ifadelerini kullanırken gelen mesajlara teşekkür etti.