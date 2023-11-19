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Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

GİRİŞ TARİHİ: 19.11.2023, 16:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.11.2023, 16:42
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Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

En iyi yerli dizileri ekrana getirme iddiasını taşıyan atv'de yakında Altın Kafes heyecanı başlıyor. atv'nin izleyenleri ekrana kilitlemeye hazırlanan yeni dizisi Altın Kafes oyuncuları büyük heyecan yaşıyor. Seyirciyle kucaklaşmak için gün sayan başarılı oyuncular heyecanlarını atv izleyicisiyle paylaştı.

Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ü buluşturan yeni dizinin şu ana kadar iki tanıtımı yayınlanırken Altın Kafes tüm mecralarda yoğun bir ilgi gördü

Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

Dizinin başrol oyuncularından Aytaç Şaşmaz, "Ekip olarak heyecanlıyız, çok güzel dönüşler alıyoruz" sözlerini kullanırken yakında dizinin yayın tarihinin de belli olacağını dile getirdi.

Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

Altın Kafes'in güzel oyuncusu Şifanur Gül de yoğun bir dönem geçirdiklerini ifade ederek "Güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

Başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu da Altın Kafes'in iddialı kadrosunda yer alan isimlerden...

Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

"Seyircimizin karşısına çıkmak için harıl harıl çalışıyoruz" sözlerini kullanan güzel oyuncu, yeni bir hikayenin heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

Ahu karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Hayal Köseoğlu da "Çok heyecanlıyız, arı gibi çalışıyoruz. İşimizden çok memnunuz" diye konuştu.

Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

"Güzel bir iş geleceğinden eminiz" ifadelerini kullanan Hilmi Cem İntepe de heyecanlarının yüksek olduğuna değindi.

Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

Henüz dizi yayına başlamadan Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül arasındaki uyum da sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti. Genç oyuncular "Enerjimiz tuttu" ifadelerini kullanırken gelen mesajlara teşekkür etti.

Altın Kafes oyuncularından özel röportaj!

Hayal Köseoğlu ise "Nazar değmesin, çok uyumluyuz" diyerek ekip arkadaşlarının arasındaki uyumdan bahsetti.

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