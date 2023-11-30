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ALTIN KAFES GALERİ

‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

GİRİŞ TARİHİ: 30.11.2023, 10:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.11.2023, 10:46
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‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

atv'nin yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı oyuncular Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe de ters köşe rolleri ile izleyicileri şaşırtacak.

‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

Dizide Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu'yu canlandıran Hayal Köseoğlu, patronuna aşık hırslı bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.

‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

Onur'u etkilemek ve ona yakın olabilmek için her türlü tehlikeyi göze alacak olan Ahu'nun yapacakları herkesi şaşkına çevirecek.

‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

Gizemli ve karanlık bir geçmişe sahip olan Serhat'ı canlandıran Hilmicem İntepe ise askerde geçirdiği bir patlama sebebiyle bir dizi estetik ameliyatla adeta başka birine dönüşmüş biri olarak izleyici ile buluşacak.

‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

Serhat, kötüleri yok etmek için çıktığı yolda kendisini de karanlık dünyada bırakacak.

‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

Ahu ve Serhat ikilisinin ortak geçmişi kendilerinin bile tahmin edemeyeceği şekilde karşılarına çıkarken, yürüdükleri yeni yollar ile sır perdeleri iyice aralanacak.

‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizinin kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Tarık Uğur Özenbaş, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner yer alıyor.

‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

Altın Kafes'in yönetmen koltluğunda Cem Akyoldaş ve yapımcılığında Fatih Enes Ömeroğlu yer alıyor.

‘Altın Kafes’in Gizemli İki Karakteri: Ahu ve Serhat

'Altın Kafes' ilk bölümüyle 3 Aralık Pazar 20.00'de atv'de!

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