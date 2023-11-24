‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizilerinden biri olan 'Altın Kafes' ilk bölümüyle 3 Aralık Pazar akşamı atv'de başlıyor.
Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Yayınlanan yeni fragmanıyla merak konusu olan Altın Kafes'te izleyiciler Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatına konuk olacak.
Herkesin farklı sırlar taşıdığı Beyoğlu ailesinde bir yanda güç savaşları yaşanırken diğer yanda Onur ve Zeynep'in kesişen yolları beklenmedik bir aşkın kapısını aralayacak.
Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in kadrosunda yer aldığı 'Altın Kafes' aşk ve entrikayı aynı anda izleyiciler ile buluşturacak.
Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de izleyici karşısına çıkacak.