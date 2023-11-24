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‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

GİRİŞ TARİHİ: 24.11.2023, 10:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.11.2023, 10:35
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‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizilerinden biri olan 'Altın Kafes' ilk bölümüyle 3 Aralık Pazar akşamı atv'de başlıyor.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

atv'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

Yayınlanan yeni fragmanıyla merak konusu olan Altın Kafes'te izleyiciler Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatına konuk olacak.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

Herkesin farklı sırlar taşıdığı Beyoğlu ailesinde bir yanda güç savaşları yaşanırken diğer yanda Onur ve Zeynep'in kesişen yolları beklenmedik bir aşkın kapısını aralayacak.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe,

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan,

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in kadrosunda yer aldığı 'Altın Kafes' aşk ve entrikayı aynı anda izleyiciler ile buluşturacak.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de izleyici karşısına çıkacak.

‘Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu!

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