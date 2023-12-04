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ALTIN KAFES GALERİ

Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

GİRİŞ TARİHİ: 04.12.2023, 11:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.12.2023, 11:33
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Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

Ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapan Zeynep, okulun ilk günü işe geç kalınca tesadüfen hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı buldu.

Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

Zeynep, kardeşi Berna'nın Beyoğlu ailesinin bursuyla okumasından dolayı duyduğu minnetle Onur'a kendini tanıtırken bu konuşmaya şahit olan okul müdürü, Zeynep'in Onur'un yeğeni Kaan'ın öğretmeni olmasını sağladı.

Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

Birkaç gün sonra Beyoğlu vakfının yemeğinde Onur'a düzenlenen suikast sırasında Zeynep, kendi hayatını ortaya koydu. Tüm aile Zeynep'e olan minnettarlığını göstermek için para teklif etse de Zeynep bunu kabul etmedi.

Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

Nalan, Zeynep'in iyi niyetinin farkına varınca bu durumu kendisi için kullanmaktan geri durmadı.

Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

Diğer yanda Ahu ile Nalan arasındaki soğuk savaşta Ahu'nun eline geçen kozla Nalan ve oğlu arasında büyük bir gerilim yaşandı.

Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

Onur'un holdingteki yeni atılımının basına sızmasına Nalan'ın sebep olması, Onur'u büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

Ahu, Nalan'a karşı zafer kazanmış olsa da geçmişinin bir anda karşısına çıkmasıyla allak bullak oldu. Seher, öldü bildiği Figen'i Ahu olarak görünce yılların hesabını sormak istedi. Ahu, Seher'i hayatından uzak tutmayı başaramayınca geri dönülmez bir yola girdi.

Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

Zeynep içten içe Onur'a olan duygularından dolayı büyük bir heyecan yaşarken bir akşam Nalan'ın Zeynep'i, Onur'a gitmesine ikna etmesiyle Zeynep'in hayatı yeni bir yola girdi.

Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

Ahu'nun bir anlık öfkeyle Seher'in ölümüne sebep olması ve o sırada Onur'un da olay yerinden geçerken kanlar içerisinde yatan Seher'i görmesi işlerin iyice karmaşık bir hal almasına sebep oldu.

Altın Kafes'te yeni bir aşk doğuyor

Altın Kafes yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de

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