atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in ilk bölüm fragmanı yayınlandı

atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’ten ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yıldız isimlerden oluşan kadrosu ve entrikalarla örtülü hikayesiyle sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.