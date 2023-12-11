Onur'dan Zeynep'e beklenmedik evlilik teklifi

Zeynep ve Onur'un ilişkisini babannesi Zümrüt Hanım'ın desteklemesi Nalan'ın yeni bir hamle yapmasına yol açtı. Onur'un Ahu ile değil, Zeynep'le olması gerektiğini düşünen Nalan, Onur'u tehdit ederek köşeye sıkıştırdı. Bu durumda Onur'un tek seçeneği kaldı. Zeynep'in kalbini yeniden kazanmak için onu görmeye gitti.