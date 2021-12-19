Bakan Bilgin’den AGİ açıklaması! Memur ve emekliye müjde geldi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attıklarını dile getirdi. Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ifade eden Bakan Bilgin, Asgari Geçim İndirimi konusunda da önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin, "AGİ vergi desteği anlamına geliyordu. Artık asgari ücretten vergi alınmadığı için AGİ ödemelerini asgari ücrete dahil ettik" diye konuştu.

Memur ve emekli maaşları için de zamların yolda olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için de çalışmaların devam ettiğini vurguladı.