Evde topraksız tarım nasıl yapılır? İşte cevabı...

Evin içinde sebze ve meyve yetiştirmek isteyenlere müjde! Kapalı alanlar için tasarlanan dikey bahçeler, evin içinde sebze ve meyve üretimi yapmayı mümkün hale getiriyor.

Evde sebze - meyve üretmek birçok insan için hala hayal olsa da dur durak bilmeyen teknolojik gelişmeler sayesinde evde tarım yapmak gerçeğe dönüşüyor. Bir süredir yapılan çalışmalarla topraksız ve gübresiz tarım için yeni teknolojiler üreten şirketler, şimdi de evlerin içinde üretim yapma olanağı tanıyor. Hidroponik tarım olarak da bilinen topraksız tarım sayesinde süs bitkisi bakar gibi sebze - meyve yetiştirmek mümkün hale geliyor.

Evde nasıl sebze meyve üretilir?

Duvara asılabilen bahçe, güneş ışığına ihtiyaç duymadan üretime olanak sağlıyor. Led ampul ile sebze ve meyze yetiştirmek isteyenler için tasarlanan dikey bahçe elektriği de tasarruflu kullanıyor. Tasarruflu ampullerin güneş ışınları gibi algılanması duvara asılabilen minik tarım alanını besleyen en önemli unsurlardan bir tanesi oluyor.

Duvarda sebze yetiştirme konusundaki atılımın öncülerinden Arge Merkezi Mühendislik Direktörü Alper Sarıkan, topraksız bir şekilde maydonoz, tere, domates, çilek gibi birçok ürünün yetiştirilebileceğini söyledi.