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3 Haziran 2022, Cuma
Muhammet Burhan’ı kim öldürdü? Müge Anlı cinayetin izinde

Muhammet Burhan’ı kim öldürdü? Müge Anlı cinayetin izinde

Müge Anlı günlerdir, Amasya'da nehir kıyısında öldürülen 'Muhammet Burhan' cinayetini aydınlatmaya, katilleri yakalatmaya çalışıyor. Yasak ilişki iddialarının ardından, bir numaralı şüpheli olarak 'Selami Şen' gösteriliyordu. O listeye, bir isim daha eklendi. Hayatını kaybeden talihsiz adamın babası.

Müge Anlı'da nehir kıyısındaki kanlı infazın perde arkası aralanmaya başladı!

2 çocuk babası Muhammet Burhan, Amasya'da Yeşilırmak nehri kıyısında öldürülmüştü geçen yıl. Aradan aylar geçti ama cinayetin faili hala belirsiz. Şüphe okları eşi Fatma Burhan ve yasak ilişki yaşadığı Selami Şen'i gösteriyordu.

Müge Anlı canlı yayınındaki tartışmalar arasında bir de herkesi şoke eden iddia ortaya atıldı!

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