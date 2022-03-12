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12 Mart 2022, Cumartesi
Organ nakli oldu, şimdi sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor! Hakan Taşıyan atv Haber’e konuştu

Organ nakli oldu, şimdi sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor! Hakan Taşıyan atv Haber’e konuştu

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bir kez daha hayranlarıyla buluşmanın hazırlığını yapıyor. Karaciğer ve böbrek nakli geçiren usta sanatçı, iyileştikten sonra atv Haber'e konuştu.

Yıldız Tilbe ile bir çalışma yaptıklarını ifade eden Hakan Taşıyan, "Şu an çok iyiyim. Görevimiz başladı artık. Yola çıktık" sözlerini kullandı.

Hayranlarına büyük sürpriz yapmaya hazırlanan Hakan Taşıyan, sevenlerine de organ bağışı çağrısı yaptı. Sanatçı Hakan Taşıyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

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