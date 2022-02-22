ÖZEL HABER -Haydar Dümen’in kayıp mirası davalık.

Haydar Dümen geçen günlerde hayatını kaybetmişti. Dümen’in yaklaşık 100 milyonluk mirasını ölmeden önce emlakçı bir arkadaşının üzerinde devrettiği ortaya çıktı. Ancak o emlakçı da yaşamını yitirince işler iyice Arapsaçına döndü. Çünkü Dümen’in birçok mülkü emlakçının çocuklarını üzerine kaldı. Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen tanımadığı kişilerden kocasının mirasını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

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