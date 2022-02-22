ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV ANA HABER KISA VİDEO
22 Şubat 2022, Salı
ÖZEL HABER -Haydar Dümen’in kayıp mirası davalık.

ÖZEL HABER -Haydar Dümen’in kayıp mirası davalık.

Haydar Dümen geçen günlerde hayatını kaybetmişti. Dümen’in yaklaşık 100 milyonluk mirasını ölmeden önce emlakçı bir arkadaşının üzerinde devrettiği ortaya çıktı. Ancak o emlakçı da yaşamını yitirince işler iyice Arapsaçına döndü. Çünkü Dümen’in birçok mülkü emlakçının çocuklarını üzerine kaldı. Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen tanımadığı kişilerden kocasının mirasını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

atv Haber, Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündemini aktarırken, hızlı, doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla güvenirliğin ve saygınlığın adresi olmaya devam ediyor.

DEVAMI
atv Ana Haber
SON BÖLÜMÜ İZLE atv Ana Haber 22 Şubat 2022, Salı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
atv Ana Haber
atv Ana Haber 22 Şubat 2022, Salı
atv Ana Haber
atv Ana Haber 21 Şubat 2022, Pazartesi
atv Ana Haber
atv Ana Haber 20 Şubat 2022, Pazar
BİZE ULAŞIN