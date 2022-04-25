Rap dünyasını yıkan ölüm Rapçi “Beta” hayatını kaybetti

Beta lakabıyla tanınan Berk Bayındır, kaldığı rezidansın 8. katından aşağıya düştü. Sabahın çök erken saatleriydi. Başta kimse ne olduğunu anlayamadı. Genç rapçi Berk Bayındır yerde hareketsizdi. Hastaneye götürüldü ama kurtarılamadı.

Beta lakaplı Berk Bayındır'ın sevgilisinin ifade de ortaya çıktı. Simya Ener ifadesinde sabah kalktığında sevgilisinin olağandışı hareketler sergilediğini ardından balkona çıktığını ve demirlerden sarkmaya başladığını söyledi. Ve arkasından koştuğunu onu kurtarmaya çalıştığını ama yetişemediğini ifade etti. Bayındır'ın ölümü şimdilik intihar olarak kayıtlara geçti. Bipolar olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Bayındır'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumunda.