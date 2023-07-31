Burhan Altıntop'un Akıllara Kazınan Replikleri

Bir Burhan Altıntop Kolay Yetişmiyii... Çikilata Yemeliyim Ben Aslında Yoğumm..! Ben de Nişantaşı Çocuğuyum Benim Bu Güzel Feysim Gülmeyecek mi? Taktım Sağaa... Maçoyum Lan Ben Kim Geliyor, Kim Geliyor... Sütçüoğlu Sütçüoğlu Bu Rimel, Bir Mucize Yaratmadı Hayatımda Bağa Ters Ters Bakıyi Bastığı Yeri İnletiyi Geearii İyi Olsam Sevinecek misin, Üzülecek misin? Parfüm Sıkar Koklaya Koklaya Otururum Pabucumun Satanisti! Tokatlı Fıstık Burhan Enişte De Bağaa İçin İçin Bana mı Aşıksın? Ginaydınlar Efenimm Gıybet Var Bebişim Afraaa Taffraa... Ölümüne Kankayız! Benim Günahım Ne? İdare Müdürüyüm Ben Çikooo Baa mı Üzülüyon? Aslı Yevvriumm La Hey Yaa Hıı Ni Yapacoğuk?Panik Panik Atak Geliyiii Çok Üzülüyorum Kendime Bağa Abi De Ama