Volkan Sütçüoğlu'nun o espirileri kırdı geçirdi

Fındık fıstık ooo... Orjinalim ben Kargalarrr Cem, kargalarr Yeter Melisa yeter Kaç gün kaldı bayramın bitmesine? Fındık kurdum benim Allah belanı versin Sertaç Sen bu şişman kuluna, zayıflama yolunda istikbal eğle yarabbi Sokaklarda yaşadım biliyorrr musun? Sevdin mi Çukuturko'yu artık senin Sanatçıyım ben sanatçı Derrrmişim Yaz diyeti imparatorluğunda aşk ve gururun karagöz uyunlarıisimli edebi şaheserin yazarı Sus sen uzun Ben bir meşhur olayım da sen o zaman gör Lan kılpaçino Bu kız biraz oynak galiba Volkan, Volkan olalı böyle eziyet çekmedi Sen de cilve eksikliği var Evin bütün kızları fındıkçı olmuş Mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi bir kadınım Red Sonjam benim İyi olan kazansın Aslı, naş Eyvah eyvah Öf anne ya Bu acı yeterli mi? Mahmut çay ver bize Tatsızlığı ben çıkarırım gerekirse Müdür balığı avlıyoruz Tacettin kapa çeneni Ben seçilmiş insanım