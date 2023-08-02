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Volkan Sütçüoğlu'nun o espirileri kırdı geçirdi

GİRİŞ TARİHİ: 02.08.2023, 10:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.08.2023, 14:40
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Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi
Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi

Fındık fıstık ooo...

Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi
Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi

Orjinalim ben

Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi
Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi

Kargalarrr Cem, kargalarr

Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi
Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi

Yeter Melisa yeter

Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi
Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi

Kaç gün kaldı bayramın bitmesine?

Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi
Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi

Fındık kurdum benim

Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi
Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi

Allah belanı versin Sertaç

Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi
Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi

Sen bu şişman kuluna, zayıflama yolunda istikbal eğle yarabbi

Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi
Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi

Sokaklarda yaşadım biliyorrr musun?

Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi
Volkan Sütçüoğlu'nun O Espirileri Kırdı Geçirdi

Sevdin mi Çukuturko'yu artık senin

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